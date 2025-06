Bernardelli: Basta dire che il nemico è l’immigrato! Fallaci oggi cosa scriverebbe dell’America che piace a Matteo?

di Roberto Bernardelli – Fateci caso. Arriva a ondate ancora la narrazione che l’immigrato è un nemico assoluto. Sembra di sentire l’eco delle parole di Trump, l’amico di Matteo. Ad ogni uscita del presidente Usa c’è una reazione di approvazione, come questa, ricordate? “Nel kit di sopravvivenza invece di accendino e mazzo di carte, dovrebbero starci i libri di Oriana Fallaci per spiegare il rischio che stiamo correndo”.

Torna il tormentone del nemico straniero. Come se non si sapesse che la manodopera e i lavori che gli italiani non cercano o rifiutano sono quelli che vengono occupati dai migranti. E che, piaccia o no, è lavoro che genera versamenti contributivi, tasse. Semmai la questione è avere il coraggio di fare serie politiche di welfare per i nostri lavoratori, i nostri pensionati, ma pensare che il problema siano gli sbarchi… beh, allora il problema sono coloro che gli sbarchi non li fermano. Forse dovrebbero andare a ripetizione dall’ex ministro Minniti, uno più bravo nel gestire queste cose.

E poi, onestamente, mi sembra un voler spostare tutta l’attenzione altrove, non sugli effetti malefici dei dazi sovranisti di Trump, sul nemico innominabile che è Putin, sulla politica di deprivazione delle risorse ai Comuni virtuosi, del Nord. Lasciamo quindi la grande Fallaci su riflessioni di più ampia portata. Di certo lei aveva una lettura della società e una capacità di visione molto più ampia di quella dei partiti italiani. Oggi cosa scriverebbe dell’America che piace a Salvini?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Pato per il Nord e fondatore Grande Nord