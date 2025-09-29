Bernardelli, ai pensionati e agli anziani più fragili il trasporto gratuito sui mezzi pubblici di Milano

di Roberto Bernardelli – Iniziamo con toccare le questioni concrete che riguardano i nostri cittadini. A Milano, ad esempio. Io ritengo che un sindaco debba fare politica per tutti e non solo per chi può vivere in zona ZTL. E allora, la prima cosa da fare è pensare alla mobilità degli anziani, di chi ha la pnsione di vecchiaia e introdurre un principio di gratuità negli spostamenti sui mezzi pubblici in base all’Isee.

Invece le priorità della scaletta di Palazzo Marino sono altre. Non certo un piano casa, non un sistema di trasporti accessibile a tutti, non un ritorno ai negozi di vicinato, a tasse e servizi che possano rendere possibile avere attività commerciali di quartiere e non quartieri desertificati per piani regolatori che premiano le grandi concentrazioni e non, invece, il commercio vero, quello non virtuale, che non può essere sostituito dall’ecommerce né dalle gallerie artificiali dei centri commerciali.

Una città viva è una città dove il primo presidio sono i negozi, la vita dei quartieri, le attività ricreative, le aggregazioni che non sono sui social… La città che pensiamo è tutta un’altra metropoli.

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord

credit foto metro chris-linnett-vFBx9xRMunM-unsplash-scaled.jpg