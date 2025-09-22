Bernadelli, dopo Sala a Palazzo Marino riportiamo la città ai milanesi. Patto per il Nord scalda i motori

Sala è al suo ultimo mandato, andrà a casa. E anche se le elezioni non sono domani, è impegno di chi vuole costruire il cambiamento attrezzarsi per dare alla città un programma che tocchi i punti caldi irrisolti: un piano casa, la viabilità, il commercio, i servizi, l’attenzione agli anziani, ai fragili. E in un messaggio social l’onorevole Roberto Bernardelli, fondatore di Patto per il Nord, annuncia che non si può restare a guardare ma è necessario agire, prepararsi e scendere nell’arena con passione e amore per la propria terra e la propria gente. Patto per il Nord è già ai blocchi di partenza. Le sue parole evocano una riconquista della città per restituirla ai milanesi, senza false promesse, puntando a rendere la capitale del Nord più vicina e fruibile per chi ci vive, lavora e fa impresa: casa, viabilità, sicurezza… tanto per cominciare.