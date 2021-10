Berlusconi vuole rifare il Pdl. Federazione non basta… Quirinale? Meglio il silenzio

Un nuovo Popolo delle Liberta’ per il centrodestra? “Si perche’ no, voi sapete che il Pdl non e’ finito per ragioni obiettive, ma e’ finito per il tradimento di uno dei componenti”. Cosi’ l’ex premier Silvio Berlusconi ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci sara’ un nuovo Pdl tra i partiti del centrodestra a margine del voto al seggio per le elezioni comunali. “La federazione con Salvini non l’abbiamo messo da parte. Abbiamo soltanto precisato con la Lega che occorrerebbe fare un accordo che comprendesse anche Fratelli d’Italia – ha concluso – . Quindi dobbiamo superare questa federazione per farne una piu’ grande”.

Poi un cenno sul Colle. – “Fino a quando al Quirininale c’e’ un presidente della Repubblica che onora il suo ruolo e’ meglio non parlare di Quirinale”.