Berlusconi, l’autonomia? Se non danneggia il meridione. Miei governi (con la Lega, ndr) quelli che hanno speso di più per il Sud

“L’ autonomia differenziata e’ certamente una conquista, ma naturalmente non deve penalizzare le regioni piu’ deboli. I livelli essenziali di prestazione devono essere garantiti a tutti i cittadini come prevede la Costituzione ma anche come suggerisce lo stesso buon senso. Con questa premessa io pero’ non sono certo contrario al fatto che si instauri una sana concorrenza tra le regioni sulla qualita’ e sul costo dei servizi erogati. Per me il federalismo fiscale e’ un buon principio che responsabilizza il governo locale e che puo’ giovare tanto al Nord quanto al Sud”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista a Radio Norba.

“È davvero incredibile che ad oltre 150 anni dall’unità nazionale esiste ancora una questione meridionale in Italia. Per questo non possiamo sprecare davvero le grandi opportunità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di ingenti risorse che proprio su richiesta di Forza Italia sono state indirizzate per una quota importante al Sud”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un’intervista a RadioNorba. “Il nostro obiettivo è prima di tutto colmare quel deficit di infrastrutture che rende così difficile al Sud fare impresa e creare posti di lavoro”, ha aggiunto. “Voglio fare un esempio: grazie al nostro governo l’alta velocità è arrivata a Salerno accorciando l’Italia ma la rete dell’alta velocità va estesa a tutto il Sud, deve raggiungere le regioni adriatiche e deve estendersi fino alla Sicilia con la realizzazione, direi finalmente, del Ponte sullo stretto di Messina che ricordo è un’opera che noi avevamo già progettato, già finanziato, già appaltato e che se la sinistra non la avesse bloccata tutto sarebbe già in funzione del tempo”, ha proseguito sottolineando che “l’attenzione per il Sud per noi è una priorità da sempre e lo abbiamo dimostrato con fatti concreti: i miei governi sono stati quelli che nella storia della Repubblica hanno investito più risorse nel Mezzogiorno”.