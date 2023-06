Berlusconi, Bernardelli: L’imprenditore che ha sdoganato la destra e ha rioccupato il centro. Il saluto di Grande Nord

di Roberto Bernardelli – Amato, odiato, contestato, corteggiato dalla politica, dall’economia. Silvio Berlusconi è stato un uomo che ha cambiato il corso della politica. Condivisibile o meno la sua strategia, è stato un punto di riferimento, di contenimento e argine per certi versi a derive destrorse e sinistrorse nel Paese. Ha occupato il centro della politica, ne è stato protagonista in Italia e in Europa. Grande Nord si unisce al cordoglio della famiglia e di Forza Italia per la perdita che lascia di fatto un vuoto.

Il cavaliere è stato per quasi trent’anni il leader indiscusso dei moderati, ha espresso nella sua vena imprenditoriale il riscatto e il successo del suo Milan. E’ stato un imprenditore di successo, per primo ha spezzato il monopolio televisivo, e dopo il crollo della prima Repubblica ha fatto traghettare il paese verso la seconda assieme a Umberto Bossi, tentando un processo riformatore.

Il berlusconismo è stato affrontato dalla sinistra come si va alla guerra. Con “morti e feriti”. Per molti è stato il padre del populismo moderno ma al di là delle valutazioni critiche, dei processi mediatici e non, resta il ricordo del suo forte carisma politico. Oggi, si spera, non si faranno più processi a ciò che è stato, ma va ricordato un leader che ha attraversato il ventesimo secolo proiettandosi verso un altro millennio. Cosa che non riesce a tutti coloro che, a capo di un partito, hanno fondato qualcosa e la cui eredità andrebbe rispettata e conservata senza generare la dispersione di un patrimonio che in democrazia, qualunque sia l’orientamento, è un valore per la democrazia.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord