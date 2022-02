Beppe Sala davvero vuole più risorse del Pnrr per il Nord? Bernardelli: Aiuti a far tornare anche il residuo fiscale

1. Il PNNR, figlio del programma Next Generation EU, ha tra gli scopi fondamentali l’aiuto alle realtà territoriali più in difficoltà. E proprio per questo motivo l’Italia ha avuto proporzionalmente così tanti fondi (questo è un merito che andrebbe riconosciuto al Governo Conte). Per cui destinare al nostro Sud il 40% delle risorse italiane è una giusta, incontestabile decisione.