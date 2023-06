Bce rincara i tassi. Che rincorrono inflazione. Noi più poveri, casse banche più ricche

Da mesi assistiamo al rialzo dei tassi che non porta ad alcun raffreddamento dell’inflazione. Anzi. Non si combatte rincarando il costo del denaro il fenomeno ad esempio prima della siccità e poi delle alluvioni monsoniche che portano a inevitabili aumenti delle materie prime. Gli stipendi restano sempre gli stessi, la spesa costa di più e si aggiunge la botta dei mutui. Solo facendo la fame, secondo certo banchieri, si torna alla normalità.

Resta il fatto che la BCE ha sancito un ulteriore rialzo di 25 punti. Giusto per non perdere il vizio di vivere, loro, nel palazzo, e noi, invece, in strada.