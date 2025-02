Basterebbe copiare – Catalogna, piano per diventare regione più forte d’Europa

Il presidente della Catalogna, Salvador Illa, ha presentato il piano economico della giunta regionale per la legislatura, che prevede 200 misure e un investimento di 18,5 miliardi di euro fino al 2030 per recuperare la leadership economica in Spagna. Per Illa si tratta “della piu’ ambiziosa mobilitazione di risorse pubbliche da parte della Generalita’ dal 2010”. Gli investimenti saranno destinati alle infrastrutture, alla modernizzazione produttiva, alla conoscenza e all’innovazione, al buon governo e alle politiche di pari opportunita’.

Il piano mira a consolidare la Catalogna come attore principale dell’economia spagnola e ad essere una regione leader in Europa: “In un orizzonte decennale, ma, se possiamo, in cinque anni. Per fare in cinque anni quello che dovremmo fare in dieci”. “La prosperita’ condivisa e’ il nostro contributo al rafforzamento di un’Europa con un orizzonte federale in cui la Catalogna vuole essere molto presente”, ha evidenziato il leader socialista. Per quanto riguarda i partiti politici, Illa ha dichiarato di essere in sintonia con approcci progressisti come quelli di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e dei Comuns, e ha assicurato che dialoghera’ anche con i gruppi con cui non condivide una linea politica, tranne che con quelli che “mettono a rischio la convivenza e le stesse istituzioni”.