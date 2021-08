Basta delocalizzare con i soldi dello Stato

“È un diritto delle imprese ristrutturarsi per essere competitive, ma devono farlo con un percorso responsabile e condiviso con le istituzioni. Le soluzioni si possono trovare ma c’è bisogno di un percorso ordinato e il ddl andrà in questa direzione”. Lo ha detto la vice ministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, a margine di un incontro a Palermo, rispondendo a una domanda dei cronisti sulla proposta di legge anti-delocalizzazioni. “Chi utilizza i soldi dello Stato per magari portarsi a casa profitti importanti, come spesso è successo in questo Paese, ne deve rispondere alle istituzioni e ai cittadini”, ha concluso.

Una volta tanto, parole condivisibile. Passare ai fatti, però, è un’altra cosa.