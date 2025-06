Bargna: Patto per il Nord vuole concretizzare il “Sogno Padano”

di Giorgio Bargna – Il “Sogno Padano” nasce ufficialmente il 12 aprile 1984 in uno studio notarile di Varese, attraverso la fondazione della “Lega Autonomista Lombarda”.

Furono Como e sempre Varese a designare i primi seggi parlamentari nel 1987. Il 10 febbraio 1991, a conclusione del I Congresso Federale, svoltosi a Pieve Emanuele, fu fondata ufficialmente la Lega Nord.

Ma torniamo al Sogno Padano, perché questo rimane vivo ancora oggi, mentre ciò che resta della Lega Nord affonda ogni giorno di più.

Anche se qualcuno cerca di affossare tutto, alcuni ideali restano ancora vivi tra gli abitanti del Nord. Parliamo di autonomia e federalismo, di cultura locale, di posizioni conservatrici in ambito sociale.

Chi ha cullato il Sogno Padano sostiene l’idea di un maggiore decentramento dei poteri dallo Stato centrale, che si traduce nella massima autonomia legislativa, fiscale e amministrativa, ma crede anche nella cultura locale, composta tra l’altro dalle tradizioni, dalla storia e dalla lingua tramandata.

Chi ha sostenuto il Sogno Padano crede, anche a favore delle maestranze, in politiche economiche favorevoli alle imprese, con un’attenzione particolare alla riduzione del carico fiscale e alla semplificazione burocratica.

Chi ha creduto e crede nel Sogno Padano si oppone fermamente all’immigrazione clandestina, sia nell’ottica di un identità nazionale, che in quella della sicurezza.

L’ipotesi amministrativa del Sogno Padano la scrisse Gianfranco Miglio: uno Stato federale diviso in 3 macro-regioni (Nord, Centro e Sud) dotate di ampie autonomie, oltre alle cinque regioni a statuto speciale. Al governo vi sarebbe stato, invece, un presidente federale rappresentante l’unità del Paese eletto da tutti i cittadini di tutte le macro-regioni. Al suo fianco, a completare il governo, vi sarebbero stati i governatori delle tre macro-regioni e un rappresentante delle cinque regioni a statuto speciale.

Oggi “Patto per il Nord” nasce e si sviluppa tra la Gente e per la Gente non con l’intenzione di scalzare o sostituire la Lega, ma con la voglia e l’impegno di concretizzare il Sogno Padano.

Non con l’intenzione di fare politica di milizia ma per creare un futuro sostenibile per le prossime generazioni e per noi stessi.

Giorgio Bargna, Patto per il Nord Como