BARGNA, PATTO PER IL NORD – MENTRE IL CASTELLO CROLLA, IL SOGNO DIVAMPA

di Giorgio Bargna – El diseva ul me Pàa: “quant la melma la riva ai calcagn o che la spuza o che la fa dagn”.

Oggi la maleodoranza della situazione e le caviglie bagnate stazionano in Via Bellerio.

Le mura del fortino stanno cedendo e si stanno cercando le contromisure.

In questa situazione la Salvini Premier torna improvvisamente a parlare di Nord, a parlare, a fini elettorali di Autonomia (tema in cui non ha mai creduto ma che ha sempre spacciato al suo elettorato),proprio mentre viene accerchiata a 360° sulla questione Ponte sullo Stretto.

Attaccando l’uomo che sta guidando l’armata “Patto per il Nord” si accusano Grimoldi ed altri di essere dei trombati in cerca di vendetta.

Fatto salvo che Grimoldi è stato l’ultimo Segretario eletto della Lega Lombarda prima che Salvini commissariasse ogni angolo della Lega, qui non c’ è in atto nessuna vendetta, ma bensì la rinascita di un sogno tradito.

Dobbiamo ringraziare Salvini per questo, perché è stato proprio lui, con le sue scelte sconsiderate, con il suo abbandono della cura del Nord, con le sue ciliegie mangiate in TV a spingere chi già da decenni aveva abbandonato la Lega e chi come me, pur non essendo mai stato leghista è fermamente autonomista, indipendentista ma soprattutto coerente con i propri ideali.

Il risultato lo si vede ogni weekend attraverso i nostri gazebo sparsi per tutto il Nord, lo si vede dalla rinascita di partecipazione che ha portato centinaia di persone ad unirsi al “Patto”.

Sabato 13 Settembre 2025, attraverso le centinaia di gazebi, che saranno presenti in più di cinquanta province, le mura del castello salviniano subiranno un altro duro scossone e da qui in avanti quando si parlerà di trombati, Salvini dovrà stare attento che non si parli di lui!!!

Per il Nord, Noi

Giorgio Bargna, Patto per il Nord Como

credit foto courtney-hall-lPusgOx_reI-unsplash