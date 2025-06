Bargna (Patto per il Nord). Il Ponte sta a cuore al senatore eletto a Reggio Calabria che di nome fa Matteo

di Giorgio Bargna – Nei giorni scorsi, durante la presentazione, a Como, di “Patto per il Nord”, ho avuto la possibilità di essere uno dei primi comaschi a firmare la petizione promossa da “Libero Stretto NO Ponte” (la firma successiva la mia è stata di una signora siciliana).

Ora non sto a valutare l’impatto ecologico, la possibilità di una infrastruttura sicura o meno, le infiltrazioni mafiose. Non sto nemmeno a valutare se dopo aver attraversato il ponte troviamo una logistica stradale che avvalli la necessità di questa opera.

Mi siedo e fingo che questo ponte sia utile, ma mi domando a chi sia utile. Presumibilmente ai siciliani, ma credo che forse nemmeno a loro interessi molto, ho l’impressione che, oltre alle ultime di Salvini, tra l’altro eletto nel collegio di Reggio Calabria, nei decenni le spinte alla costruzione del ponte venissero dalla terraferma più’ che dall’isola.

Poi mi interrogo e dico: io che sono autonomista sogno di avere la mia Lombardia come Regione Autonoma per non dipendere da Roma, i Siciliani sono fortunati perché la Regione Autonoma la hanno a disposizione. Che la sfruttino questa situazione di vantaggio.

Che dirvi, se davvero questo ponte è utile perché non invitare la Regione Autonoma della Sicilia a realizzarlo, con i soldi del pedaggio, se davvero l’opera è utile, non ci vorrà molto a ripagare le spese.

Poi se dovranno vedersela con la manutenzione rimane sempre e comunque una questione di autonomia, perché cari signori l’autonomia è l’anima della crescita della responsabilità.

Alla conclusione chiedo per tutti l’autonomia in modo che cresca la responsabilità, una dote che molti politici e cittadini hanno seppellito sotto due metri di terra.

Giorgio Bargna

Patto per il Nord Como