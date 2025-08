Bargna, il senso di lavorare e stare insieme di Patto per il Nord. La comune appartenenza

di Giorgio Bargna – Cercando su Internet il significato di appartenenza sono incappato in questo pensiero che mi piace molto:

“Il concetto di appartenenza rimanda all’idea di sentirsi parte, di fare parte, di appartenere a una persona, un luogo, un contesto, un insieme di persone, un’organizzazione, un gruppo, una comunità.

In questa accezione è proprio l’idea del riconoscimento a essere prevalente: la persona (le persone) che amo sono persone che riconosco e che mi riconoscono; il gruppo e il contesto di cui scelgo di far parte sono a misura anche della mia persona, li scelgo anche perché non mi fanno sentire esclusa, estranea, non appartenente.”.

In questo pensiero si risaltano due fattori: l’ego e la comunità, di primo acchito possono sembrare concetti distanti, ma in realtà viaggiano di pari passo.

Ci sono io, che potrei essere l’ego, teoricamente lo sono, ma la mia filosofia è un eredità.

L’eredità degli insegnamenti dei miei genitori, l’eredità della cultura che mi sono costruito, l’eredità delle mie esperienze.

Da qui si capisce che il passaggio all’appartenenza è fisiologico.

Da bambino ho capito subito che il mio senso di appartenenza si riferisse alla mia corte, a mio cugino, a mia zia, a mio nonno, ovviamente ai miei genitori, ad essi avrei dato tutto.

Crescendo il mondo si allarga, c’erano il lattaio e il panettiere, il vigile che mi faceva attraversare la strada, il medico condotto, i primi amici e sempre la famiglia. Ognuno di loro si occupava di me e per loro avrei dato tutto.

Poi diventi uomo, oltre l’amore per chi ti circonda ami la tua terra e per lei daresti il sangue.

La mia terra è sicuramente Cantù, sicuramente l’Insubria con la sua lingua, sicuramente la Lombardia con le sue tradizioni, sicuramente la Padania con il suo onore. Per loro dono il mio impegno, ogni momento libero, ogni energia.

Da soli non si cambia il mondo, ma insieme possiam0 tracciare un sentiero, ricostruire una comunità, riaccendere il senso di appartenenza.

Non a caso il nuovo slogan, anzi il trend d’union, di Patto per Il Nord sarà : “Per il Nord, Insieme”.

Insieme perché a creare il nuovo senso di appartenenza al Nord, al nostro Territorio, al nostro Popolo saremo insieme io Giorgio, poi Luigi, Francesco, Alberto che sono già con noi e tu che ti unirai a noi.

Giorgio Bargna

Patto per il Nord Como