Bargna, ecco perché scegliere Patto per il Nord

di Giorgio Bargna – Preambolo; potete anche saltare la prima parte, il mio curriculum vitae politico, non è questa la parte fondamentale del mio messaggio, ma poi leggete e riflettete sul messaggio finale.

Di anni ne ho 60, ma già quando ne avevo 4, dalla televisione del nonno seguivo il telegiornale, a 10 seguivo la “Tribuna Politica” di Jader Jacobelli.

Da sempre seguo l’attualità e la politica, insomma.

Il mio primo voto andò all’MSI per il fascino di Giorgio Almirante in primis e perchè era l’unico movimento, a parte ovviamente il Partito Monarchico, tenuto fuori dall’Arco Istituzionale.

Di seguito due furono gli ideali che attrassero la mia attenzione.

Quello di Alain de Benoist e quello di Gianfranco Miglio.

Non poco influì anche la figura di Umberto Bossi.

Malgrado io sponsorizzassi questi ideali e seguissi la politica quotidianamente attraverso Radio Padania Libera, la mia attività politica vera e propria iniziò nel 2007 attraverso “Lavori in Corso Coalizione Civica Canturina”.

Quattro anni dopo fummo la prima vera lista civica a far eleggere un sindaco in una città di una certa rilevanza, Claudio Bizzozero.

Di seguito e già nel presente feci parte della segreteria Politica del movimento, ne fui Presidente, riscrissi il capitolo Partecipazione Popolare nello Statuto Comunale, venni nominato Prosindaco, ma…

Ma in compagnia di Bizzozero, Giorgio Masocco, Elena Gatti ed altri iniziammo anche a inseguire un progetto che potesse riportare in alto il Pensiero Autonomista.

Ricordo i passaggi attraverso il Partito d’Azione Civica, il Fronte di Liberazione Fiscale, Grande Nord laddove fui anche candidato “complementare” alle elezioni per la Camera dei Deputati.

Oggi ho deciso di aderire attivamente al “Patto per il Nord”, un movimento politico guidato da Paolo Grimoldi che racchiude tutti i miei propositi politici.

Oltre ad altri che non cito i principali li leggerete qui sotto.

La politica come servizio e non professione, attraverso il taglio e l’adeguamento degli stipendi parlamentari alla media istat dei salari

Introdurre lo strumento dei referendum consultivi per tutti i livelli istituzionali e che siano vincolanti per le amministrazioni pubbliche locali, regionali e federali.

Riforma costituzionale in senso federale per l’autogoverno.

Smantellamento e soppressione delle agenzie fiscali a cominciare dall’agenzia delle entrate, delegandone le funzioni ai singoli Comuni.

Uno stato federale snello che pensi alla politica estera e alla difesa e lasci la possibilità ai privati e alle comunità locali di occuparsi di tutti i servizi.

Garantire alle imprese maggiore libertà: meno burocrazia e più concorrenza che genera efficienza.

Io ho messo a disposizione di Patto per il Nord le mie competenze, le mie idee e la mia onestà intellettuale, a voi chiedo di seguirci, capire la nostra serietà e il nostro amore per il territorio.

Dopo di questo potete liberamente scegliere di non tenerci in considerazione oppure di viaggiare al nostro fianco.

Si può viaggiare da semplici elettori, da tesserati sostenitori, da attivisti sul territorio, da comunicatori, da persone che mettono in campo le loro competenze, oggi per confrontarci con le amministrazioni vigenti, domani per scrivere e concretizzare programmi che presenteremo agli elettori in periodi di consultazioni elettorali.

Insieme possiamo far crescere il Nord, insieme possiamo riscrivere il futuro dei nostri figli, insieme possiamo costruire un mondo sostenibile in cui vivere in pace e serenità.

giorgio bargna

