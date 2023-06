Bankitalia, luci e ombre sull’Italia

Ecco in ‘pillole’ i principali temi toccati dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco , nelle sue ‘Considerazioni finali’. Visco quest’anno e’ al suo ultimo mandato.

UCRAINA L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia continua ad avere pesanti ripercussioni sull’economia mondiale ea mettere in discussione l’integrazione economica e finanziaria internazionale e l’assetto multilaterale emerso dopo la fine della Guerra fredda.

INCERTEZZA Le previsioni di crescita dell’economia mondiale nei prossimi mesi restano incerte. Pesa il persistere del conflitto in Ucraina; vi sono dubbi circa l’intensita’ della ripresa dell’economia cinese, che ha fatto seguito alla rimozione, alla fine dell’anno passato, delle misure particolarmente restrittive mantenute per il contrasto alla pandemia. Anche alzando lo sguardo oltre il breve periodo, l’incertezza resta elevata.

PIL Nel primo trimestre di quest’ anno la crescita dell’economia ha di nuovo superato le attese. Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all’uno per cento.

RESISTENZA AGLI SHOCK L’Italia ha superato la pandemia, cosi’ come lo shock energetico seguito all’aggressione russa all’Ucraina, meglio di quanto ci attendevamo. A fronte degli shock di intensita’ inusitata degli ultimi anni, l’economia italiana ha mostrato una notevole capacita’ di resistenza e reazione. PNRR Miglioramenti del Pnrr sono possibili. Nel perseguimento di eventuali modifiche bisogna pero’ tenere conto del serrato programma concordato con le autorita’ europee; al riguardo, un confronto continuo con la Commissione e’ assolutamente necessario, nonche’ utile e costruttivo. Non c’e’ tempo da perdere.

TASSI E’ importante tenere dritta la barra della risposta monetaria, ma con la gradualita’ necessaria per l’incertezza ancora non dissipata riguardo all’evoluzione delle determinanti primarie dell’accelerazione dei prezzi e ai comportamenti che ne possono prolungare durata ed effetti. DEBITO Ridurre la dimensione del debito pubblico e’ una priorita’ della politica economica, indipendentemente dalle regole europee. Un alto debito impone che una quota elevata delle entrate pubbliche sia destinata al pagamento di interessi invece che a impieghi produttivi; pone seri problemi di equita’ tra le generazioni; rende piu’ difficile l’adozione di misure anticicliche; genera incertezza per gli operatori economici.

FISCO Nessun intervento puo’ realisticamente indipendentemente dai vincoli posti dal nostro elevato debito pubblico, ne’ dai principi di progressivita’ e capacita’ contributiva sanciti dalla Costituzione.

SALARIO MINIMO Troppi, non solo tra i giovani, non hanno un’occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate; come negli altri principali paesi, l’introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, puo’ rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale. La quota di giovani che dopo cinque anni ancora si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al 20 per cento. INFLAZIONE Il ritorno dell’entità su livelli in linea con l’obiettivo sara’ piu’ rapido e meno costoso se tutti – imprese, lavoratori e governi – contribuiranno a questo fine, rafforzando l’efficacia dell’indispensabile ancorche’ equilibrata normalizzazione monetaria. Le strategie di prezzo delle imprese giocheranno un ruolo fondamentale.

RIFORME E’ necessario perseverare nell’agenda delle riforme e superare gli ostacoli ei disincentivi alla crescita dimensionale ancora presenti, spesso impliciti nelle norme amministrative e tributarie. L’evasione fiscale e la diffusione del lavoro sommerso continuano ad alterare i meccanismi concorrenziali a danno delle imprese con maggiori potenzialita’.

BANCHE Nel suo insieme, il sistema bancario si trova in condizioni sufficientemente buone ma l’incertezza sulle prospettive economiche richiede prudenza. Gli episodi di crisi occorsi negli Stati Uniti e in Svizzera ci ricordano che le banche svolgono un’attivita’ intrinsecamente rischiosa e che non e’ possibile azzerare la probabilita’ che si verifichino casi di dissesto”.

SPIRALE SALARI-PREZZI Grazie alla limitata presenza di meccanismi automatici di indicizzazione all’ indagine passata, alla natura una tantum di una parte significativa degli incrementi retributivi e in assenza di diffusi rialzi dei margini di profitto, il rischio di una rincorsa tra prezzi e salari fino a questo punto si e’ mantenuto moderato.

NATALITA’ E MIGRANTI Per gestire i flussi migratori occorreranno politiche ben concepite di formazione e integrazione, indispensabili per l’inserimento dei migranti nel tessuto sociale e produttivo. Un recupero della natalita’ dai livelli particolarmente bassi del 2021, per quanto auspicabile, rafforzerebbe l’offerta di lavoro solo nel lunghissimo periodo.

FORZA LAVORO Il miglioramento delle condizioni di vita e di salute conseguito negli ultimi decenni potra’ consentire a non poche persone di lavorare oltre il limite convenzionale dei 64 anni, in linea con le tendenze gia’ in atto, sostenute anche dalle riforme pensionistiche. Sicuramente occorrera’ accrescere la capacita’ di impiegare i giovani e le donne, i cui tassi di partecipazione in tutte le aree del Paese sono davvero modesti, e nel Mezzogiorno i piu’ bassi d’Europa.