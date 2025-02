Bankitalia in Commissione Bilancio Regione Lombardia: Crolla il Pil. “Ma la maggioranza diserta la seduta!”

Tace la maggioranza, parla solo l’opposizione… Sulla Lombardia incombono nubi nere nel leggere i dati esposti dai tecnici di Banca d’Italia, nell’ambito dell’audizione svoltasi ieri in Commissione Bilancio. I numeri infatti confermano il rallentamento dell’economia lombarda. Il Pil lombardo scende e fa registrare uno striminzito +0,4 nel primo semestre del ’24, mentre si era avuto un +4% nel ’22.

Tocca sentire i 5Stelle a dire che “La produzione industriale ha subito una contrazione, il fatturato delle imprese e gli investimenti sono calati, anche il settore dell’edilizia, che fino all’anno scorso ha trainato la crescita”…

Ma va male anche per l’occupazione. E’ in crescita l’impoverimento delle famiglie giovani, ”

che conferma ancora una volta la necessità di attuare misure di sostegno al reddito sia in un’ottica di welfare sia in un’ottica di incentivo ai consumi. Significativo, infine, il dato legato al crescente investimento nella transizione ecologica”. I 5Stelle danno però in una nota questa notizia: “Preoccupa come, di fronte a questo bagno di realtà rispetto alla propria retorica, il centrodestra abbia preferito disertare in massa la seduta di Commissione”, spiega il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, al termine della seduta della I Commissione permanente – Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate, che ha visto l’ Audizione del Direttore della Banca d’Italia inerente all’illustrazione della pubblicazione “Aggiornamento congiunturale della Lombardia”.