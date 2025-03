Balneari, si apre la stagione delle gare. Scoppia il caso Jesolo

“Lascia sconcertati la decisione del Comune di Jesolo di assegnare con dei bandi di gara, fatti in base a norme che sono evidentemente in contrasto con le regole nazionali, delle concessioni balneari che comprimono l’attività di piccole imprese familiari e avvantaggiano un grande operatore estraneo al settore bagno che si è aggiudicato una serie di concessioni realizzando una vera e propria concentrazione di potere. Ciò dimostra che chi fa appello alle gare invece di favorire una libera economia vuole accontentare grandi gruppi che schiaccerebbero aziende familiari che danno respiro all’economia produttiva. servono ai monopoli, il rispetto delle imprese garantisce la libertà. Quanto è avvenuto a Jesolo, in Veneto, meraviglia ancora di più riguardo alle appartenenze politiche dei vertici comunali e regionali. Nel frattempo altre iniziative ad Amalfi molestano gli operatori delle imprese balneari e confermano che l’Italia, non solo in sede europea ma anche attraverso l’azione interna del governo, deve tutelare le imprese balneari che garantiscono occupazione e accrescono le nostre potenzialità nel settore del turismo, fondamentale per il nostro Paese. Bisogna cancellare quanto è avvenuto a Jesolo e riportare a giusta logica quanto sta avvenendo ad Amalfi”. Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri e Deborah Bergamini.