Balneari in piazza il 10 contro la riforma

I balneari scendono in piazza per protestare contro la proposta di Legge Delega del Governo per la riforma delle concessioni demaniali dalla quale è stato anche eliminato il riconoscimento dell’intero valore commerciale a titolo di indennizzo per i gestori uscenti. L’appuntamento è a Roma nella centralissima Piazza Santi Apostoli giovedì 10 marzo a partire dalle 11. Parteciperanno il presidente del Sindacato Italiano Balneari – FIPE/Confcommercio Antonio Capacchione e il presidente di FIBA – Confesercenti Maurizio Rustignoli. Programmati interventi di esponenti delle istituzionali nazionali, regionali e locali, esponenti del mondo politico e imprenditori del settore. Prevista la partecipazione di un rappresentante dell’Ambasciata Ucraina.