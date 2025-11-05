Autonomisti al centro – E la Val d’Aosta lascia fuori il centrodestra dalla Regione. Forza Italia con Union valdôtaine

E’ stato firmato nel pomeriggio di ieri un “accordo politico programmatico” tra Forza italia e l’Union valdôtaine, partito di maggioranza relativa in Valle d’Aosta. L’intesa comporta l’ingresso del partito azzurro nella maggioranza regionale con le forze autonomiste, escludendo di fatto le altre forze di centrodestra. Il documento è stato sottoscritto da Maurizio Gasparri, responsabile degli enti locali di Forza Italia e da Joel Farcoz, presidente dell’Union Valdotaine. L’accordo prevede una “collaborazione” tra i due partiti, in particolare riguardo ad alcuni dossier istituzionali che interessano la Regione autonoma, tra cui: il rinnovo delle concessioni idroelettriche alla società regionale Cva, la riforma dello Statuto speciale e l’approvazione di una norma per la rappresentanza valdostana al parlamento europeo. I movimenti Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina comunicano che i rispettivi organi direttivi, riunitisi nella serata di lunedì scorso, hanno espresso giudizio positivo sul percorso di convergenza tra le forze autonomiste, volto alla formazione della nuova maggioranza regionale. Alla luce delle interlocuzioni avviate dal Presidente incaricato Renzo Testolin, i due movimenti confermano la volontà di proseguire il confronto con l’Union Valdôtaine, che ha formalmente condiviso i principali punti programmatici degli. I movimenti prendono atto dell’abbandono del tavolo delle trattative da parte di Pour l’Autonomie nel corso dell’ultimo incontro con l’Union Valdôtaine. In tale contingenza, Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina ritengono necessario proseguire il percorso per la formazione della prossima maggioranza regionale e per garantire la continuità del progetto politico degli. Al percorso di definizione della nuova maggioranza aderisce anche, che ha condiviso con gli Autonomisti di Centro l’esperienza elettorale dello scorso settembre e i valori fondanti del progetto. credit foto roman-vasylovskyi-6UOsWkyyMzM-unsplash