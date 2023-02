Autonomia, Moratti: Referendum è del 2017 ma se ne parla solo ora in campagna elettorale?

”Mi sembra strano che” la discussione sul tema dell’ AUTONOMIA ”arrivi in ​​campagna elettorale. Il referendum è del 2017. Non si è fatto nulla. Adesso entra in campagna elettorale”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alle indette elezioni regionali in Lombardia con la sua lista civica sostenuta dal Terzo Polo, commentando l’approdo in Cdm del ddl sull’ AUTONOMIA differenziata durante un incontro con i vertici di Confindustria Lombardia. ”Certo – ha sottolineato Moratti – premesso che l’Italia deve restare unita, l’ AUTONOMIA per Regione Lombardia è importante”.