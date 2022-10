Autonomia, Grande Nord: Noi ci siamo dove gli altri si sono fermati

5 anni fa, il 22 ottobre 2017, 2.275.438 cittadini lombardi attraverso un referendum consultivo hanno chiesto maggiori forme di autonomia per la propria regione.

5 anni di speranze.

5 anni di promesse.

5 anni di niente.

5 anni di prese in giro.

5 anni con più poveri, più burocrazia, più assistenzialismo, più parassitismo.

5 anni di un nord tradito, ferito, confuso.

5 anni per vedere riconfermata la consapevolezza di essere rimasti gli unici a rivendicare i diritti di chi mantiene uno stato intero.

Grande Nord c’è. Noi ci siamo e continueremo dove gli altri si sono fermati.

Movimento Grande Nord