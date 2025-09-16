Autonomia fiscale – Partita aperta per abilitare Agenzia delle Entrate della Catalogna alla riscossione dell’Irpef

Il presidente di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, ha avvertito che non negoziera’ i conti catalani ne’ il bilancio generale dello Stato spagnolo se non ci saranno “progressi” nel modello di finanziamento e nella riscossione delle imposte in Catalogna. In un’intervista a “Tve”, Junqueras ha invitato i socialisti a rispettare l’accordo di investitura di Salvador Illa che prevedeva la riforma del finanziamento. Erc ha gia’ presentato la scorsa settimana una proposta di legge per abilitare l’Agenzia delle Entrate della Catalogna alla riscossione dell’Irpef e la portavoce dei socialisti catalani, Lluisa Moret, ha sottolineato che il nuovo modello di finanziamento e’ in fase di negoziazione e che continuano a lavorare per rispettare gli accordi di investitura alla lettera. “E’ stato uno degli accordi piu’ importanti di quel patto e per noi e’ ancora valido e nessuno ci ha detto il contrario”, ha spiegato Moret.