Autonomia, federalismo ed Europa. Convegno a Udine

“Autonomia, federalismo, Europa”. È il titolo dell’incontro organizzato dal Patto per l’Autonomia che si terrà oggi mercoledì 12 ottobre, alle 18, nel Centro culturale delle Grazie, in via Pracchiuso 21, a Udine.

Interverranno Lorena López de Lacalle, presidente di Efa/Ale – European Free Alliance/Alleanza Libera Europea; Alberto Felice De Toni, docente di ingegneria economico gestionale, già rettore dell’Università di Udine; Giacomo Petrucco, dottorando all’Università di Pisa. L’incontro, aperto dai saluti di Massimo Moretuzzo, segretario e capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l’Autonomia, sarà moderato da Rossano Cattivello, direttore de “Il Friuli”. L’ingresso è libero e gratuito.

Il Patto per l’Autonomia riporta così l’attenzione sui temi dell’Autonomia e del federalismo “estranei ormai dal dibattito politico e istituzionale, se non per tirarli in ballo in maniera strumentale con logiche di contrapposizione tra forze politiche – osserva Moretuzzo -. Noi invece siamo profondamente convinti del fatto che la possibilità di dare una risposta vera alle sfide epocali che abbiamo di fronte, per la nostra regione e per il Friuli in particolare, passi attraverso l’esercizio pieno della nostra Autonomia.