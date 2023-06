Autonomia: ‘Comitato No’, oltre doppio 50mila firme pdl popolare

Grande soddisfazione del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale per il traguardo raggiunto in vista della presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare che punta a modificare gli artt. 116 comma 3 e 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione: “non solo sono state raggiunte le 50.000 firme necessarie, ma – si fa sapere – ne sono state raccolte piu’ del doppio”. Domani alle 11.30 una delegazione del Comitato promotore consegnera’ agli Uffici del Senato le firme raccolte, sia on line che su moduli cartacei, in calce al disegno di legge costituzionale ‘Modifica dell’, e dell’art.117, commi 1, 2 e 3 con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potesta’ legislativa concorrente alla potesta’ esclusiva dello Stato’. I promotori della proposta di legge incontreranno i giornalisti nella sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, alle ore 13. Verranno comunicati i numeri definitivi delle firme raccolte, l’elenco delle organizzazioni sociali che hanno contribuito al successo della campagna, l’iter della proposta di legge una volta depositata. Saranno presenti per il Comitato promotore: Massimo Villone, Domenico Gallo, Alfiero Grandi, Antonio Pileggi, Alfonso Gianni, Graziamaria Pistorino (Flc Cgil), Francesca Ricci (Uil scuola RUA), Antonietta Toraldo (Gilda degli Insegnati), Orazio Ruscica (Presidente Gilda Unams).