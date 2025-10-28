Autonomia, anche il governatore Fontana si accorge che non può passare dalle decisioni di Roma… Patto per il Nord: Benvenuto

“Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ammette che per questa Legislatura non si farà in tempo ad approvare la riforma per l’autonomia differenziata. Lo diciamo da tempo. Se dopo tre anni dall’insediamento del Governo e dopo otto anni dal referendum di Lombardia e Veneto, ancora non c’è l’autonomia differenziata per le Regioni, se ancora non si è concluso nulla, è perché il leader del partito che avrebbe dovuto battersi per imporre la questione settentrionale si sta invece prodigando per il ponte di Messina e la questione meridionale”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.