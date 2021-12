Autodromo di Monza in crisi, l’appello di Confcommercio: Destinare fondi Pnrr per garantire presenza in Formula Uno

“Senza sostegni l’Autodromo nazionale di Monza rischia fortemente di entrare in crisi. Lo storico circuito, infatti, non deve perdere l’opportunita’ di adeguare le proprie strutture in vista del centenario, che ricorre nel 2022, per svolgere il Gran Premio d’Italia di Formula Uno, il cui prestigio e’ riconosciuto in tutto il mondo. E’ necessario, dunque, approvare in Parlamento l’emendamento che integra per il Gran Premio d’Italia a Monza gli stanziamenti gia’ previsti per il settore nella legge di Bilancio. E nello stesso tempo destinare una quota dei fondi Pnrr per gli indispensabili lavori di riammodernamento necessari a garantire la presenza dell’Autodromo di Monza nel circuito internazionale di Formula Uno”. E’ la preoccupazione espressa dal presidente di Confcommercio nazionale e di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Carlo Sangalli.