Auto, Trump annuncia dazi del 25% su auto. Su agroalimentare dal 2 aprile un imprevedibile big bang per i nostri prodotti. Verso annullamento export

Una tassa del 25% permanente sulle auto straniere importate negli Usa a partire dal 2 aprile, definito il giorno della “liberazione dell’America”, quando scatteranno anche i dazi reciproci nei confronti dei “dirty 15”, ossia i 15 Paesi con cui gli Usa hanno il peggior squilibrio commerciale. È quanto ha annunciato ieri in una conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una mossa che secondo Trump servirà a stimolare la produzione nazionale, ma rischia di mettere a dura prova le finanze delle case automobilistiche che dipendono dalle catene di forniture globali e tradursi in costi più elevati per i consumatori americani.

Il governo tedesco ha chiesto all’Unione europea una “risposta ferma” all’aumento dei dazi Usa sulle automobili annunciato ieri dal presidente Donald Trump. “Deve essere chiaro che non ci inchineremo agli Stati Uniti”, ha dichiarato il ministro dell’Economia e vice-cancelliere Robert Habeck in una nota, dato che l’importante settore automobilistico tedesco e’ destinato a essere duramente colpito da queste misure.

La mannaia dei dazi sulle auto annunciati dal presidente Usa Donald Trump, che colpiranno le auto straniere importate negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile con una tassa del 25%, si abbatte pesantemente sui principali titoli del comparto automotive in Europa. A partire da Piazza Affari, dove Stellantis, a poco più di mezz’ora dall’inizio delle contrattazioni, cede il 5,11% a 10,8 euro per azione. Scivolano anche Ferrari, in calo del 2%, Iveco Group, che produce veicoli medi e pesanti, a -1,93% e la società produttrice italiana di pneumatici Pirelli, in ribasso del 2,29%. A Parigi, invece, Renault – meno esposta al mercato nordamericano – registra un calo più contenuto dello 0,67%, mentre a Francoforte Mercedes Benz cede il 4,64%, Volkswagen il 2,95%, Bmw il 3,43% e Porsche il 3,06%

“Con i dazi che verranno imposti a partire dal 2 aprile, gli Usa incasseranno tra i 600 milioni e un trilione di dollari in due anni” ha assicurato il tycoon. La misura del presidente americano potrebbe anche innescare ulteriori scontri commerciali con l’Unione europea, in particolare Paesi come Germania e Italia, ma anche Giappone e la Corea del Sud. Quasi la metà di tutti i veicoli venduti negli Stati Uniti, infatti, sono importati come è d’importazione quasi il 60% delle parti dei veicoli assemblati negli Usa. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è detta “profondamente rammaricata per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni automobilistiche dell’Ue. I dazi – ha aggiunto – sono tasse: dannosi per le aziende, peggiori per i consumatori, negli Stati Uniti e nell’Ue. L’Ue – ha aggiunto von der Leyen – continuerà a cercare soluzioni negoziate, salvaguardando al contempo i propri interessi economici. Von der Leyen ha poi avvertito gli Stati Uniti che “in quanto grande potenza commerciale e forte comunità di 27 Stati membri, proteggeremo congiuntamente i nostri lavoratori, le imprese e i consumatori in tutta”. Ma Trump ha già messo le mani avanti minacciando l’Unione Europea e il Canada di imporre ulteriori dazi doganali se riterrà che stiano coordinando le loro azioni a scapito degli Stati Uniti, in risposta alla guerra commerciale avviata da Washington. “Se l’Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposti dazi su larga scala, ben più elevati di quelli attualmente previsti, per proteggere il miglior amico che entrambi questi Paesi abbiano mai avuto!”, ha scritto Trump sul social network TruthSocial.

Sulle auto “neanche per gli Stati Uniti sarà utile l’aumento dei dazi, perché credo che aumenteranno i prezzi anche dell’auto in America e quelle prodotte in America sono anche realizzate con molta componentistica europea, quindi vedremo. Evitare di farsi prendere dalle reazioni istintive e dal panico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lasciando la Camera dopo un’audizione congiunta delle commissioni Difesa e Esteri.

“Come presidente degli agricoltori europei, a Washington ho incontrato l’amministrazione americana che ci ha preannunciato un Big Bang per il 2 aprile. Ci aspettiamo mosse dure. In questa fase di incertezza, molti ordini americani di prodotti agroalimentari made in Italy rimangono per ora inevasi perché nessuno sa a quanto ammonteranno i dazi. Se arrivassero al 200% di fatto annullerebbero le esportazioni verso il mercato americano. Pensiamo al vino, il mercato USA è il primo riferimento. Tornando a puntare tutto solo sull’Europa esploderebbe la competizione interna. Anche per pasta, pomodoro, olio, sarebbe una situazione inaccettabile. Chiederemo fermezza all’Unione europea”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, intervenuto al programma ‘Radio Anch’io’ di Giorgio Zanchini.