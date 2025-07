Attenti, non basta pagare meno tasse per essere liberi

di Stefania Piazzo – La libertà non ruota, lo dico soprattutto per gli amici del Nord, nel pagare meno tasse. Una delle questioni di fondo è come e dove si recluta l’apparato statale. Forze di polizia, magistratura, scuola, fisco, amministrazioni statali… Perché il vero potere non è in Parlamento, ma in chi gestisce e comanda gli uffici pubblici. E’ nella cultura e nella visione di società, di Stato di chi eroga un servizio o rappresenta un pezzo di legge. Quello è lo Stato che viviamo tutti i giorni. E la competenza e la verifica di quella competenza è alla base della fortuna o della deriva di una democrazia. E’ lì che il cittadino, l’impresa si impattano contro il muro del “io sono io e tu non sei niente” o dell’ottusa e imperscrutabile legge nelle norme fatte per non semplificare ma complicare o rovinare la vita. E non è vero che ce lo ha chiesto l’Europa. La battaglia per pagare meno tasse e illudersi che il Nord così sarà finalmente libero, meno bancomat per colmare l’evasione, l’insipienza e il malgoverno altrui, non basta e ci illude che godendoci finalmente i nostri schei potremo evitare di impattare su una pubblica amministrazione a trazione di chi non rappresenta il territorio dove viviamo. E’ razzismo? Ma no, è realismo. Siamo un paese ancora duale. Non basta pagare meno Imu e Tasi per dire padroni a casa nostra. Ciò che bisogna fare è “importare” competenze, pretendere i migliori, non serve annunciare grandi numeri per dire che anche la scuola ora avrà più docenti. E persino più insegnanti di religione cattolica. Quando il problema magari è l’ignoranza civica dei ragazzi. Non ci salverà il catechismo. La cultura del buon governo è a macchia di leopardo, e a me basta vedere solo come il randagismo, sì, lo dico ancora una volta, il randagismo, gli abbandoni, siano uno degli indicatori più potenti per misurare un diverso sentimento di ciò che è la percezione della legge, dello Stato, del rispetto, della gestione economica, sanitaria, di pubblica sicurezza di un territorio. E persino di educazione di base a scuola. Poi arriva la gestione della sanità. Poi ci sono le classifiche Invalsi che spaccano in due il Paese, e volendo si può proseguire. L’amico Cuore Verde questa mattina in una telefonata mi dice: Ma il ministro ieri ha letto il Sole 24 Ore? Vediamo…E ancora…Poi il ministro annuncia uno squadrone di nuovi docenti. Insomma, calano gli studenti, ma avremo più insegnanti. Soprattutto di catechismo. E avremo ancora tanti 100 e lode al Sud, quasi solo lì. Eppure per quanto riguarda il rapporto voti-promossi e indizi di diplomifici, è lo stesso ministero sul proprio sito a scrivere… che…. “In Sicilia, nei primi mesi del 2025, sono state 11 le revoche della parità fra le scuole di II grado, di cui 8 a seguito delle ispezioni avviate nell’anno scolastico 2024/2025. Sempre in Sicilia, altre 24 revoche sono avvenute nel corso del 2024. Sempre nel 2024, le revoche sono state 11 in Calabria e 30 in Campania. Alcuni segnali arrivano anche dagli esami di Stato. Guardando ai dati della Maturità 2025 emerge, con riferimento ai candidati esterni, una diminuzione che riguarda sia la scuola statale che la paritaria. In particolare, i candidati esterni totali quest’anno sono 13.066, rispetto ai 13.787 del 2024, con un calo del 5,2%. I candidati esterni sono il 6,9% in meno rispetto al 2024 nelle scuole statali e l’1,3% in meno nelle scuole paritarie. La flessione degli esterni alla Maturità, fra scuole statali e paritarie, ha avuto un picco in alcune regioni, in particolare in quelle dove il controllo sui cosiddetti diplomifici ha portato a un numero consistente di revoche della parità. In Calabria i candidati esterni sono quest’anno il 30,9% in meno: passano dai 747 del 2024 ai 516 del 2025. In Campania gli esterni sono il 25% in meno: passano dai 1.685 del 2024 ai 1.264 del 2025. In Sicilia sono il 23,9% in meno: erano 1.613 nel 2024, sono 1.228 nel 2025″.Tanto però il danno è stato fatto e i neodiplomati magari 100 e lode, sono in giro, vincono concorsi, occupano la pubblica amministrazione. Magari insegnano. Giudicano. Autorizzano, vagliano… Ecco perché il Nord non può fissarsi solo sulle tasse, sulla questione fiscale, sui grandi principi, perché il “grosso” del chi fa cosa si gioca su chi siederà dall’altra parte del vetro dell’ufficio, dall’altra parte della cattedra, dall’altra parte di un’aula di tribunale. Ecco perché tutto questo ragionamento parte da quanto annunciato dal ministro dell’Istruzione, Valditara. Immissione di nuovi 54mila insegnanti, con cospicuo rinforzo di quelli di sostegno. Si legge di concorsi, di territorio… Sarà la volta buona che non avremo le solite partite di giro? Vinco poi mi trasferisco? E avremo graduatorie rispettose della domanda-offerta locale di insegnanti o finirà come al solito con classi senza insegnanti? Non basta dire che “vogliamo il federalismo”, “il federalismo fa bene, il centralismo fa male”. La scuola è il luogo da cui parte tutto e tutto torna. Quando arrivò il “barbaro” Bossi, 30 anni fa, uno dei suoi primi manifesti fu “Scuola coloniale basta”. Perché il criterio di formazione, selezione della classe dirigente di un Paese non può essere sempre lo stesso. Lo dicono i dati, lo dicono i vuoti di potere, lo dice una politica con una classe dirigente che monetizza la libertà. La libertà è innanzitutto conoscenza. E il Nord se l’è giocata. Perché non sa più nemmeno scegliere, andare a votare, farsi rappresentare.