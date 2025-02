Attacco hacker al Quirinale

Ancora attacchi cyber da parte di hacker filorussi contro siti italiani. Anche oggi, per il dodicesimo giorno consecutivo, si registra una nuova campagna DDoS (Distributed denial of service) del gruppo NoName057. I target odierni sono siti della Pubblica amministrazione locale, magistratura poste. Tra i target si evidenziano i portali del Quirinale, del Csm e il portale romano del partito Fratelli d’Italia. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e’ intervenuta per avvisare e supportare i target nel ripristino delle funzionalita’.

