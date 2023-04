Anche Assolombarda dopo Sala e Zaia: “Pnrr. Trasferire i fondi a chi li sa spendere”. La Regione Lombardia tace?

“E’ importante riuscire a investire i fondi” del Pnrr, “se ci sono delle parti del Paese, non necessariamente al Sud, che non li riescono a spendere, perché non hanno una organizzazione adeguata, è giusto che questi fondi vi rimandiamo a chi ha la possibilità di spenderli”.

Lo ha sottolineato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell’inaugurazione di ‘Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023′. “Questo è sicuramente un modo intelligente per non perdere questa grande opportunità”, ha aggiunto Spada. Il presidente di Assolombarda ha ricordato che “l’attenzione verso il Pnrr l’abbiamo avuta fin dall’inizio”, così come la “preoccupazione” e “soprattutto per i comuni più piccoli, dove la capacità di organizzazione e le risorse sono limitate” . Le procedure, ha evidenziato, “sono abbastanza complesse, quindi un po’ di ritardi ci sono”, quello che le imprese possono fare, ha chiosato, “è offrire tutta la nostra disponibilità in termini di proposte”.

Il richiamo degli industriali arriva a ruota dopo l’appello del sindaco di Milano e del governatore veneto. Peccato non si sia sentita ancora la voce del governatore lombardo.