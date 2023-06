Assoimpresa. Le aziende in crisi del Sud usino i fondi del Pnrr, sono lì…

‘Non possiamo permetterci di perdere ancora tempo sui fondi Pnrr, il sud e in particolare la Sicilia hanno bisogno di investimenti”. A parlare è Mario Attinasi presidente di ASSOIMPRESA. “Molte imprese italiane e soprattutto del sud Itali sono in crisi e rischiano la chiusura nei prossimi mesi – sottolinea – La ripresa economica di cui si parla è relativa ai settori che si occupano prevalentemente di prodotti che possono essere esportati e alle categorie nei settori dell’innovazione e della sostenibilità. Invece i negozi di vicinato soffrono moltissimo perché risentono delle vendite online ormai senza nessun controllo e della altissima pressione fiscale ormai a livelli che superano complessivamente il 60% annuo”. Il presidente di ASSOIMPRESA aggiunge: ”Riteniamo che se non si interviene con fatti concreti e con estrema urgenza si rischia la chiusura di molte aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Per la ricchezza economica e per i posti di lavoro che producono, le imprese sono un patrimonio inestimabile per il nostro Paese e le dobbiamo preservare con il massimo sforzo possibile”.

I fondi del pnrr potrebbero permettere anche di accorciare il divario che c’è tra nord e sud, non solo sulle imprese ma anche sulle infrastrutture: ”Quotidianamente ascolto i nostri imprenditori associati e percepisco una grande preoccupazione per il futuro – sottolinea – abbiamo perso negli ultimi mesi aziende e imprese, rischiamo altre chiusure in particolare in Sicilia nei prossimi mesi. Ecco perché è fondamentale utilizzare i fondi del pnrr e provare ad accorciare il divario con le aziende del nord. Siamo indietro sulle infrastrutture, sulle strade, sulla industrializzazione. Il Ponte sullo stretto è sicuramente un’opera fondamentale e importante per la nostra terra, ma oltre a questo serve altro. Speriamo davvero che si possa cambiare marcia già a partire da subito”.