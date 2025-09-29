Associazione Io sono Oss: Non dimenticate le figure professionali vicine ai fragili della terza età

L’Associazione Io Sono OSS, attraverso il suo Presidente Nazionale Luca Gusperti, desidera informare che il prossimo 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, è importante ricordare il ruolo fondamentale degli Operatori Socio Sanitari (OSS),OSS con formazione Complemetare e di altre figure assistenziali ancora in essere nelle varie regioni (come ASA, ADB, ADEST, OAA, OSA).

Questi professionisti lavorano quotidianamente nelle RSA e nell’assistenza domiciliare per garantire cura, rispetto e sostegno agli anziani, accompagnandoli con professionalità in momenti cruciali della loro vita.

Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti coloro che operano con dedizione in questo settore, valorizzando l’importanza della loro missione nel percorso assistenziale.