Associazione Io sono Oss: Non dimenticate le figure professionali vicine ai fragili della terza età

L’Associazione Io Sono OSS, attraverso il suo Presidente Nazionale Luca Gusperti, desidera informare che il prossimo 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, è importante ricordare il ruolo fondamentale degli Operatori Socio Sanitari (OSS),OSS con formazione Complemetare e di altre figure assistenziali ancora in essere nelle varie regioni (come ASA, ADB, ADEST, OAA, OSA).
Questi professionisti lavorano quotidianamente nelle RSA e nell’assistenza domiciliare per garantire cura, rispetto e sostegno agli anziani, accompagnandoli con professionalità in momenti cruciali della loro vita.
Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti coloro che operano con dedizione in questo settore, valorizzando l’importanza della loro missione nel percorso assistenziale.
L’Associazione Io Sono OSS riconosciuta come associazione Professionale vuole promuovere,tutelare tutte le figure sopra indicate con rispetto, dignità e professionalità e esserne voce delle loro dimostranze.