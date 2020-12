Assessore Gorgonzola a Novax: Se vi ammalate restate a casa vostra a morire soffocati. Grande Nord: Si dimetta. Inaccettabile reazione

In virtù della dichiarazione da parte dell’assessore Gianni Sbrescia, riportata dai mezzi di informazione e non ritrattata, il gruppo Grande Nord Gorgonzola chiede le immediate dimissioni dal suo incarico istituzionale.

“Una dichiarazione farcita di odio e istigazione alla morte – commenta in una nota GN Gorgonzola – è inaccettabile da parte di qualsivoglia cittadino, a maggior ragione se ricoprente un incarico pubblico.

Pur consapevoli dell’importanza del ruolo che i vaccini svolgono, siamo costretti a constatare da parte dell’assessore, inoltre, l’espressione di opinioni personali.

Fautori della necessità di una politica che si trasformi in cultura, e quindi in modo di pensare e agire costruttivo, chiediamo pubblicamente che l’assessore Sbrescia sia immediatamente sollevato dal suo incarico”.