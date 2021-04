Assemblea Nazionale di Grande Nord Lombardia, 11 aprile. Olivieri: popoli padani devono decidere il proprio futuro

di Giuseppe Olivieri – “Libertà è partecipazione” cantava Giorgio Gaber. Per rendere concreto questo concetto Grande Nord chiama a raduno la propria gente di Lombardia.

Domenica, 11 aprile, alle ore 17,30 i tesserati si riuniranno per un costruttivo confronto attraverso la piattaforma digitale di Google Meet.

Le restrizioni legate alla pandemia hanno limitato le opportunità degli incontri personali, ma non hanno arrestato la crescita del movimento.

In un momento in cui tanti ideali sono stati traditi e altrettanti programmi disattesi, sono molti i cittadini alla ricerca di nuovi punti di riferimento con cui condividere progetti e percorsi per realizzarli.

Il legame con il territorio è un elemento fondamentale per la Confederazione fondata da Roberto Bernardelli e dal territorio stesso provengono le prime istanze che la politica deve affrontare, esaminare e risolvere. L’autodeterminazione delle popolazioni padane rispetto al potere centrale di Roma è il fine di Grande Nord e mai è apparso urgente ed indispensabile perseguirlo come in questo momento.

L’Assemblea Generale sarà l’occasione per recepire proprio le esigenze che emergono dalle realtà locali, i suggerimenti, le criticità, le speranze e le aspettative di chi aderisce a Grande Nord Lombardia ed intende implementarne la crescita.

Davide Boni, segretario nazionale lombardo, introdurrà la serata e a seguire sarà lasciata a tutti i tesserati la possibilità di intervenire. Il link d’accesso attraverso Google Meet sarà inviato ai partecipanti dopo una loro comunicazione ai responsabili provinciali.

Milano città

MARCO VAITI marcovaiti@gmail.com

Milano Città Metropolitana nord e est

POLONI MARCO 3932810282 polonima65@gmail.com

Milano Città Metropolitana sud e ovest

OLIVIERI GIUSEPPE 351 6999580 olivierigiuseppe66@gmail.com

Monza

MARIANI ALBERTO 3891517671 gnordmonzabrianza@gmail.com

Bergamo

REDOLFI DAVIDE 3891517671 grandenordbergamo@gmail.com

Brescia

BUGATTI MONICA 329 1082470 monica.bugatti@libero.it

Varese

BRUNELLA DARIO 333 4839608 gn.provinciavarese@gmail.com

Como

MASOCCO GIORGIO 3808005555 leonedisanmarco@alice.it

Bassa Comasca

BARBAN MARILENA 3423831108 marilena.barban63@gmail.com

Crema

grandenordcrema@gmail.com

Cremona

GUSPERTI LUCA 3471068936 luca.gusperti@outlook.it

Pavia

CHIAPPAROLI ENRICO 3664603424 chiapparolienrico@gmail.com

Lodi

CURIONI FULVIO 3388183587 fulcurio@libero.it