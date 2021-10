Assegni di invalidità ridotti? Bernardelli: Ma sono proprio matti questi romani

di Roberto Bernardelli – Sta passando vergognosamente in silenzio una circolare Inps “grazie” alla quale viene inclusa l’assenza di redditi da lavoro tra i requisiti per l’erogazione dell’assegno per gli invalidi parziali che lavorano.

A rileggerla non ci si crede. “Colpa”, si fa per dire, di un pronunciamento della Cassazione, ma applicato nel peggior modo più restrittivo possibile. Avremo quindi, grazie a dei dirigenti geniali, delle persone fragili condannate alla povertà per non perdere l’indennità.

Sapete di quale categoria stiamo parlando? Di disabili dal 74% al 99% e con un reddito annuo inferiore a 4.931 euro. Ma se lavori per arrotondare, ti toltono l’assegno di invalidità. Viva il reddito di cittadinanza, viva il lavoro nero, viva l’Italia!

Onorevole Roberto Bernardelli – Presidente Grande Nord