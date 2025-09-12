Arriva la Gazebata federale di Patto per il Nord. Bernardelli: Per il Nord noi

di Roberto Bernardelli – Quando lo scorso autunno abbiamo rotto il muro del suono spezzando il torpore politico che ha dimenticato la questione settentrionale, lanciando il progetto politico di Patto per il Nord a Vimercate, avevamo scritto chiaro e tondo: divampa la speranza.

E la speranza, oltre che il sogno, hanno prodotto a disranza di meno di un anno una grande macchina operativa che è ha seminato e raccolto consensi in tutto il Nord. Siamo pronti a novembre al primo congresso politico che sarà a Treviglio e sabato 13 settembre in un’azione corale, ci presentiamo nelle tante piazze padane con la prima Gazebata federale del movimento.

Ci interroghiamo non solo sulle tante contraddizioni ma principalmente sul tradimento di chi, con i voti del Nord, fa politica solo per il Sud, indebitando il Paese e chi paga le tasse, ovvero il solito somaro del Nord, per costruire il faraonico ponte sullo Stretto, la piramide di Salvini.

Anche per questo ai gazebo i cittadini potranno non solo conoscere il nostro progetto politico, di rilancio e difesa delle ragioni del Nord, ma potranno firmare contro il Ponte inutile, che lascia indietro opere infrastrutturali più necessarie e indispensabili per i territori.

L’autonomia avevano promesso di farla in 15 giorni già nella scorsa legislatura. Poi l’hanno rinviata perchè governare con la testa a Roma fa dimenticare il mandato per il quale si è andati a Roma…

Non ci sarà neppure a Pontida, in compenso quel partito diventato nazionalista e statalista si sta lacerando le vesti per liti intestine, tutte lotte di potere per correre alla guida di una Lega che sappiamo non esiste più.

L’alternativa c’è, per il Nord ci siamo noi. Direi anzi solo noi.

Onorevole Roberto Bernardelli fondatore Patto per il Nord