Arriva il grande momento. Il 15 e 16 novembre il 1° congresso di Patto per il Nord. Miglio: Rompere i confini, portare idee nuove

Correva invece l’anno 2001 quando il Professor Gianfranco Miglio, ci ricordava che “ Quello di fissare confini rigidi e immutabili e di farli rispettare con la forza è una vecchia mania della politica dell’età dello stato moderno. Qualcuno pensa ancora che basti un confine per difendere le identità. Economicamente e tecnologicamente i confini già non esistono più: permangono solo come espressione simbolica di un mondo che sta per finire”.

Tanto Popper quanto Miglio traducevano ciò che è noto in ambito scientifico: per innovare, per avere cioè nuove idee in grado di funzionare, produrre risultati e generare cambiamenti, è necessario trovare strade che permettano di valorizzare le specificità, che non inibiscano quel meccanismo di scoperta casuale in grado di orientare o correggere interessi e opportunità in modo del tutto inatteso (conosciuto come serendipità). Non c’è solo la serendipità, però; accanto a essa c’è la capacità dei sistemi (sociali, economici, ecc.) di reperire risorse disponibili e sotto utilizzate per riattivare i processi di sviluppo (i cosiddetti meccanismi exaptivi, di cui scrisse anche il Censis qualche anno fa).

E’ possibile tradurre questi concetti in pratiche amministrative e di governo? Sì e la risposta è il federalismo.

Il federalismo di cui parlava il professor Miglio, il federalismo che diventa risposta alle esigenze di cambiamento, in cui le tecniche di soluzione dei problemi sono parte delle tecniche di governo. Salvaguardando le specificità, considerando il cittadino innanzitutto Persona e in quanto tale individuo libero, fa sì che il confronto e la concorrenza portino nuove idee e nuove prassi nella cultura e nella politica di un paese.

Il federalismo diventa lo strumento adatto per mettere in concorrenza idee, anche idee politiche, costringendo tra l’altro alla trasparenza, non solo perché avvicinando i centri di potere al territorio il controllo attivo del cittadino è più semplice ma soprattutto perché la circolazione e la condivisione delle informazioni permetteno a tutti i cittadini di disporre delle informazioni necessarie per valorizzare le proprie specificità (individuali e di comunità).