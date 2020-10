Arriva il contapersone per evitare affollamento su mezzi pubblici

Un conta passeggeri con display per evitare l’affollamento sui mezzi pubblici: e’ l’idea dell’azienda del trasporto pubblico nella citta’ metropolitana di Genova, Atp, che le ha permesso di mantenere sotto controllo il limite dell’80% di presenze a bordo. Su tutti i bus Atp oltre alla numero di linea il display indica anche i posti ancora disponibili. L’informazione e’ visibile ai passeggeri che attendono alla fermata e consente all’autista di attivare nel caso una procedura ‘emergenziale’ se il limite di capienza viene raggiunto. “In queste situazioni, non viene consentito piu’ di salire a bordo ma automaticamente scatta la chiamata alla centrale operativa Atp, che invia immediatamente un secondo mezzo per raccogliere chi e’ rimasto alla fermata – spiega Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp – in queste ci siamo resi conto che il sistema funziona perfettamente ed e’ apprezzato dai passeggeri, che legittimamente chiedono di poter viaggiare su mezzi in linea con i protocolli di sicurezza”. Il prodotto, spiega Atp, e’ stato acquistato da una azienda toscana, Ameli, che l’ha brevettato e lo produce.