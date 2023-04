Arriva Best Friends Milano, dal 15 al 17 dicembre a Rho Fiera l’evento internazionale sul benessere dei pet

Arriva Best Friends Milano, un nuovo evento dedicato al mondo dei pet e dei pet lovers, in fieramilano (Rho), dal 15 al 17 dicembre 2023. Tre giorni rivolti al benessere degli animali, durante i quali si parlerà di numerosi temi a loro dedicati: dall’alimentazione alla salute, dall’educazione ai viaggi.

Associazioni e brand del settore proporranno i loro servizi e le loro novità all’interno di uno spazio espositivo che ospiterà anche numerosi momenti di formazione e informazione, talk con esperti, laboratori pratici e dimostrazioni live, attività dinamiche e personalizzate.

UN PROGETTO UNICO

Ideato e organizzato da Fiera Milano, Best Friends Milano già dal suo visual racconta le sue peculiarità. Accanto al logo, un cuore che racchiude la M di Milano con un’impronta che evoca amore, affetto e empatia, appaiono animali stilizzati come caleidoscopi che sopravanzano sullo skyline milanese.

“Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere – dichiara Nicola Bonacchi, Direttore Divisione Hosted Exhibitions di Fiera Milano – che promuove e sostiene, in modo innovativo, l’incontro tra il mercato, la pet economy e tutto il mondo degli animali da compagnia.

Un progetto nel quale abbiamo fortemente creduto e che abbiamo deciso di realizzare per soddisfare le richieste di un settore in forte espansione che ha sviluppato nuovi bisogni e nuove necessità.”

UN EVENTO SU MISURA

Best Friends Milano vedrà la presenza di diversificati player e utenti di questa community che offriranno prodotti, accessori e servizi per tutti i pet, anche quelli meno comuni e meno convenzionali. Ci sarà una’ offerta formativa molto ricca che includerà talk con medici veterinari, esperti di comportamento, avvocati, tecnici di pet therapy, esperti delle razze e del volontariato per consigli utili. Ma non mancheranno soluzioni e proposte legate al benessere, all’alimentazione, al gioco, al viaggio e all’educazione dei nostri amici animali.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO

In Italia il fenomeno della pet economy è ampio e variegato: nel nostro Paese ci sono infatti 8,7 milioni di cani, 10,1 milioni di gatti, 1,8 milioni di piccoli mammiferi, 12,9 milioni di uccelli, 1,4 milioni di rettili, 29,9 milioni di pesci (dati Assalco 2022). E’ un mercato di 64,7 milioni di animali che muove consumi, complessivamente, per almeno 2600 milioni di euro solo nell’alimentazione, un dato raddoppiato nell’arco di tre lustri e che tocca la cifra delle vendite sul canale online di 61,7 milioni di euro.