Arresto rapper Hasel, vicepremier anche contro Podemos che difende libertà espressione

La vicepremier spagnola, Carmen Calvo, ha criticato in un’intervista radiofonica a “Cadena Ser”, il portavoce al Congresso dei deputati di Unidas Podemos, Pablo Echenique, per aver difeso le proteste in Catalogna e Madrid in seguito all’arresto del rapper, Pablo Hase’l. “Una cosa e’ difendere che una democrazia chiede con la liberta’ di espressione, e un’altra e’ incoraggiare di essere in una situazione in cui abbiamo visto feriti e arrestati”, ha ammonito Calvo. Echenique in un tweet aveva difeso i “giovani antifascisti che chiedono la liberta’ di espressione nelle strade”. Il messaggio del portavoce di Unidas Podemos era stato duramente criticato anche da vari esponenti del Partito popolare (Pp) e di Ciudadanos.