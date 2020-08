Inaugurata la sezione di Novara di Grande Nord

“La politica non si fa solo sui social. Ma attraverso il contatto reale, sul territorio, con la gente”, commentano così il presidente di Grande Nord onorevole Roberto Bernardelli, e Monica Rizzi, Segretario organizzativo federale di Grande Nord, l’apertura della sede di Grande Nord a Novara, a cui hanno partecipato. La seede del movimento a Novara, guidato in Piemonte da Roberto De Magistris, è un nuovo punto di riferimento per gli autonomisti, i federalisti e gli indipendentisti del NordOvest.

Ecco alcune immagini del momento conviviale nella sede di corso Risorgimento 15.