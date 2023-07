Animali in famiglia, un fenomeno mondiale

Una persona su due nel mondo possiede un animale. Ciò ha mutato radicalmente i consumi che, solo in Italia, movimentano un’economia da almeno 3,5 miliardi di euro. Sono state generate risposte commerciali, economiche, etiche, veterinarie. E’ un fenomeno che superficialmente chiamiamo indotto ma che in realtà è il nostro nuovo modo di essere e che orienta buona parte delle nostre scelte costantemente. Sempre più per tutta la vita e su tutto il pianeta.

I NUMERI DI UN FENOMENO MONDIALE – Si stima che la relazione tra domanda e offerta, tra consumatori e produttori di servizi, passerà dai 232 miliardi di dollari del 2020 ai 350 miliardi nel 2027 nel mondo. La casa deve rispondere a requisiti di benessere e spazio per accogliere i nostri pet. Le vacanze e il tempo libero sono scandite da scelte per garantire una quotidianità a 6 zampe. La sicurezza di una presenza garantita per la cura veterinaria ha sviluppato la telemedicina, la necessità di coniugare il possesso di pet con i tempi di lavoro e di vita ha consolidato i servizi di accudimento h24; la cittadinanza attiva dei pet in famiglia ha spinto verso la richiesta di educazione alla relazione. La crescita delle aziende ha aperto alla frontiera delle società quotate in borsa e ai fondi legati alla pet economy.

Una tappa dell’evoluzione della specie umana è il pet parenting. La familiarità con gli animali domestici e non convenzionali, esotici, sta dirigendo il genere umano a ragionare anche con la testa degli animali, a mettersi cioè nelle loro zampe, nei loro cuori. Più che famiglia allargata, è una nuova fotografia della famiglia quella che si sta consolidando nel momento in cui un animale varca la soglia di casa. La cura diventa parentale. Non si prende un animale per “farne qualcosa”, ma per condividerne la vita insieme.

Forse non tutti sanno che il Parlamento italiano ha di recente promosso a stato sociale la presenza di un animale accanto a persone della terza età, prevedendo nel caso anche interventi economici a sostegno. Il pet domestico è diventato parte del welfare. E’ il riconoscimento del ruolo in particolare di cani e gatti in famiglia, la cui presenza svolge un ruolo curativo, di prevenzione, di sostegno psicologico e fisico, status che già era stato riconosciuto ma solo nella pet therapy. Ora la valenza sociale è riconosciuta a 360°.

I dati Eurispes rilevano che il 63,4% di chi è proprietario con almeno un animale domestico, impegna nel budget mensile familiare da 31 a 100 euro di spesa. Infine, più nel dettaglio: un terzo di chi accoglie un pet (il 33%) spende circa da 31 a 50 euro nell’arco di un mese, un altro 30,4% spende da 51 a 100 euro. E solamente il 21,6% spende meno di 30 euro. Nel 10,5% dei casi, spiegano i dati, il budget sale anche da 101 a 200 euro mensili, nel 2,7% da 201 a 300 euro e nel’1,8% oltre 300 euro mensili.

Il periodo Covid ha segnato un’impennata delle vendite (in pet shop, catene e grocery), registrando oltre 658 mila le tonnellate di alimenti per cani e gatti vendute (più 5% rispetto al pre Covid). La pandemia ha portato le famiglie con animali domestici a quota 12,2 milioni, un milione in più prima del lockdown.

Un numero crescente di anziani ama avere al proprio fianco un compagno a quattro zampe. Ma i millenials sono i protagonisti più dinamici e attivi della relazione con i pet. Le attenzioni che dedicano al proprio animale sono particolarmente importanti da monitorare perché le loro scelte potranno potenzialmente dare un nuovo volto alla pet economy.

In una ricerca Usa condotta da Consumer Affairs la generazione cosiddetta Y (tra i 27 e i 42 anni) ha affermato per il 90% di mettere in cima alle priorità le esigenze del proprio amico a quattro zampe qualora si dovesse trasferire in una nuova città. Quindi la preoccupazione per il nuovo è legato all’impatto di un cambio radicale di abitudini sul proprio pet, più che verso il distacco dagli amici e dalla comunità. E la presenza di un giardino conta di più di un arredamento nuovo o di una casa con grandi spazi interni. I millenials preferiscono vivere vicino ad aree di sgambo o parchi piuttosto che vicino a centri commerciali. Non è un fatto di costume. La società cambia e ha bisogno di un nuovo mercato per avere risposte.

E’ un nuovo mondo, migliore, quello che si apre all’orizzonte. E che chiede la certezza di servizi all’altezza.

Basti solo dire che la generazione emergente dei millennials ha affermato che nel caso lo stipendio non fosse abbastanza per il mantenimento del proprio animale, il 49% cercherebbe un secondo lavoro per sostenere le spese veterinarie e per il cibo. Il 43% se necessario, venderebbe la TV, il computer o l’auto per rientrare nelle spese. In caso di necessità, promuoverebbero anche una raccolta fondi. Inoltre, il 57% dei millennials mette in cima alla gerarchia degli affetti e delle attenzioni del nucleo familiare, gli animali di casa.

Quando si affronta il tema della pet economy si pensa in genere ai consumi legati all’alimentazione e alla salute, nelle forme più tradizionali. Abbiamo scoperto, principalmente durante il Covid, la necessità di fare acquisti di farmaci o parafarmaci attraverso il canale online di farmacie veterinarie riconosciute. Ma è solo un aspetto di un mercato che ha ampliato la propria offerta proponendo o in molti casi integrando al servizio farmaceutico, la telemedicina. Sono cambiati i tempi di vita e cresce l’esigenza di avere risposte in tempo reale sulla salute dei propri animali. La disponibilità di un medico veterinario dedicato in videochiamata, 24 ore su 24, risponde alle richieste dei proprietari che vivono lo stato di salute del proprio pet come una priorità, un valore assoluto e in quel valore rappresentano una identità di consumatore responsabile, che spinge il mercato a fare di più e meglio.

Negli Usa la frontiera della telemedicina per alcune società è diventata anche un titolo quotato in Borsa a New York. E’ economia reale legata al benessere, di cui acquisire consapevolezza. Le opportunità legate allo sviluppo delle economie generate dai pet, più che di una solo economia generata dalla presenza dei pet in famiglia, è già sbarcata sui mercati azionati con un primo fondo di investimento a livello mondiale, che contiene già 30 aziende di tutto il mondo attive nelle vendite di prodotti e servizi dedicati agli animali domestici. Un fondo per investire in questo ramificato mercato. Un dato su tutti sui cui riflettere è che la crescita non è solo un fenomeno del mondo occidentale, ma anche dell’Asia. La Cina, ad esempio, stima un aumento medio annuo del 20% in questo ambito. Un moltiplicatore senza precedenti.

L’Istituto superiore di sanità definisce l’one health come “un modello sanitario – che è la somma di condizioni per star bene – basato sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano indissolubilmente legate”.