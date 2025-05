Anche “l’amico” Donald marca visita al vertice in Turchia per la tregua. Chi l’avrebbe mai detto

Dopo la conferma dell’assenza del presidente russo Vladimir Putin anche Donald Trump ha annunciato oggi non parteciperò ai negoziati di Istanbul dove sono in programma i colloqui diretti con l’Ucraina. “Ho un’agenda completa”, ha detto il numero uno della Casa Bianca, che si trova in visita in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti saranno presenti invece il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha fatto sapere che la delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky con il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il viceministro della Difesa Alexander Fomin e il capo di stato maggiore Igor Kostyukov. Da parte ucraina dovrebbe essere presente il presidente Volodymyr Zelensky, accompagnato dal capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andrij Yermak, dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, dal consigliere diplomatico, Igor Zhovkva e dal ministro degli Esteri, Andrij Sybiha.