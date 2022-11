Anche la partita Tim dietro il braccio di ferro tra Italia e Francia sui migranti?

Hanno sorpreso i toni forti di Parigi, che da giorni schiaffeggia il governo italiano sul fronte dei migranti.

C’è chi rammenta che è in vista la riapertura dei negoziati Msc-Lufhtansa per la cessione del controllo di Ita-Airways “con lo stop alla trattativa esclusiva, decisa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con Certares in cordata con Air France-Klm”, analizza Nova Agenzia.

Ma non c’è solo questo sul tavolo. Forse che a Parigi desta preoccupazione una ventilata Opa su Tim, “così da sottrarre la prima compagnia telefonica del paese, la sua rete fissa e Telecom Sparkle al controllo dei francesi di Vivendi”?

Va ricordato il primo discorso di Giorgia Meloni al suo insediamento: le telecomunicazioni e le reti fisse devono essere in mani italiane anche per ragioni di sicurezza. Un cerino che ha acceso la miccia?