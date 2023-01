Anche la Cgil: Ma per favore, è una priorità il ponte sullo Stretto?

“Penso che ci sono delle altre priorità quando in Sicilia ci metto più tempo da Palermo ad arrivare a Catania in treno piuttosto che da Torino ad arrivare a Napoli Credo che ci siano delle emergenze e delle priorità che vengono prima del Ponte e che dall’altra parte serva avere un’idea precisa di sostenibilità ambientale di quello che noi vogliamo costruire”. Lo afferma il leader della Cgil Maurizio Landini , all’Arsenale di Messina, partecipando all’ottavo congresso provinciale del sindacato. “– penso che ci sia bisogno anche di investimenti che rafforzino anche le attività industriali e che rafforzino anche la storia, la cultura di questi territori. L’Italia è nel Mediterraneo, potrebbe essere in realtà il centro logistico, turistico, culturale del Mediterraneo”.