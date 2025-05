Anche il Primo Maggio divide la politica

Il Primo Maggio divide la politica. Salari, potere di acquisto delle famiglie e occupazione: lo scontro tra maggioranza e opposizioni si consuma nei numeri. Sul lavoro sono stati raggiunti, in due anni e mezzo, risultati “da record”, per il centrodestra. Solo “propaganda” ribattono i partiti che non sostengono l’esecutivo. “Il lavoro e’ uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione”, rivendica Giorgia Meloni sui social a inizio giornata. “In due anni e mezzo – rimarca la premier – sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: piu’ di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello piu’ alto di sempre. La disoccupazione e’ ai minimi da 18 anni a questa parte”, rileva la presidente del Consiglio. Dal corteo di Roma, dopo l’abbraccio con Landini, arriva la secca replica di Elly Schlein. “Meloni ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. E continua a mentire a viso aperto sui numeri perche’ dice che non c’e’ un problema salariale in Italia, mentre l’Istat pochi giorni fa lo ha confermato dicendo che i salari sono piu’ bassi dell’8% rispetto al 2021”, attacca la segretaria del Pd che poi rilancia la proposta sul salario minimo. Intanto l’esecutivo si prepara a ricevere – giovedi’ prossimo a Palazzo Chigi – sindacati e associazioni datoriali per mettere a punto, questo l’obiettivo, una strategia comune per potenziare la sicurezza sul lavoro. Non fara’ sconti la Cgil. “O ci saranno risposte adeguate o sara’ mobilitazione”, avverte Landini. Il governo mettera’ sul tavolo oltre ai 600 milioni dei bandi Inail gia’ disponibili, altri 650 milioni di euro. “Nuove risorse, piu’ controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C’e’ ancora tanto da fare, ma la direzione e’ chiara”, il messaggio di Giorgia Meloni che auspica un’alleanza tra istituzioni, sindacati e imprenditori.