Anche il Codacons: Si spende di più per comprare di meno

I dati sulle vendite al dettaglio del 2024 sono del tutto “deludenti” per il Codacons, e “dimostrano come gli italiani abbiano ridotto i consumi rispetto all’anno precedente”. A fronte di un aumento del valore delle vendite del +0,7%, “il volume registra nel 2024 una riduzione del -0,4% – analizza il Codacons – Si conferma quindi il trend che porta le famiglie a spendere di più per acquistare sempre meno. E questo avviene a causa dell’onda lunga del caro-prezzi, con i listini al dettaglio cresciuti in media del +13,8% nel biennio 2022-2023, aumenti che non sono rientrati nel 2024, quando l’inflazione ha segnato una media annua del +1%”.

– Al netto della crescita dei prezzi al dettaglio, “una riduzione dei volumi delle vendite del -0,4% equivale ad un taglio di spesa pari a complessivi 3,4 miliardi di euro operato dalle famiglie italiane nel corso del 2024”, denuncia il Codacons. “La situazione purtroppo non sta migliorando nel 2025, con l’inflazione che è tornata a rialzare la testa e tensioni sui listini di beni primari come gli alimentari e l’energia, che il governo farebbe bene a contrastare con misure davvero efficaci per calmierare i listini e sostenere i consumi degli italiani”, conclude l’associazione.