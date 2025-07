America’s cup, enti locali esclusi. Patto per il Nord: alla faccia dell’autonomia che sbandieravano

“Patto per il Nord è un movimento civico e federalista nato per rappresentare le istanze produttive e sociali del Nord Italia, avendo da tempo la ‘Salvini Premier’ abdicato a tale ruolo, ma non per questo ci piace il centralismo statalista quando, come in questo caso, colpisce il Sud e non il Nord. Estromettere da un grande evento come l’America’s cup la Regione e gli Enti locali nei cui territori si svolgerà la manifestazione è l’esatto contrario dell’autonomia tanto sbandierata da alcuni esponenti di Governo. Da un lato si vogliono dare più poteri e più risorse a Roma capitale, dall’altro si penalizzano i territori. Così non va affatto bene, è una discriminazione non tollerabile”.

Lo afferma in una nota Patto per il Nord.