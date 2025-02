Altro rimbalzo del prezzo del gas. Il governo prende tempo…

Risale sopra quota 50 euro al MWh il gas naturale in apertura di seduta sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di marzo segnano un rialzo dell’1,8% a 50,1 euro al MWh. Si tratta di un rimbalzo dopo una serie di cali a seguito dei 57,76 euro toccati in chiusura lo scorso 11 febbraio, valore, quest’ultimo registrato l’ultima volta alla fine di gennaio del 2023.

Ma il nuovo provvedimento pe fermare i rincari e non scaricare tutto in bolletta, annunciato la settimana scorsa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in Senato non ha ancora visto la luce e difficilmente sarà in Consiglio dei ministri anche oggi. Anzi, per la verità potrebbe non essere pronto nemmeno per la prossima, si apprende dalle agenzie. Per il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. “Si sta lavorando, in questo momento non ci sono ancora elementi concreti”.

Avanti così.